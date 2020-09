Erfurt

Mehr Baugenehmigungen in Thüringen

15.09.2020, 11:13 Uhr | dpa

Baukräne ragen in den Himmel. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Wohnungsbau in Thüringen floriert. Von Januar bis Juli dieses Jahres genehmigten die Behörden im Freistaat den Bau von 3674 Wohnungen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 15,5 Prozent beziehungsweise 492 Wohnungen mehr.