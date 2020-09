Erfurt

660 Reisende nutzten Corona-Teststelle am Flughafen

15.09.2020, 16:08 Uhr | dpa

An der Corona-Teststation am Erfurter Flughafen haben sich mehr als 660 heimkehrende Urlauber auf das Virus testen lassen. Drei der dort in den vergangenen vier Wochen genommenen Tests fielen positiv aus, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag auf Anfrage zur Schließung der Teststation am Flughafen Erfurt-Weimar mitteilte.

Am Dienstag endeten bundesweit die kostenlosen Testmöglichkeiten für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten. Für Einreisende aus Risikogebieten gilt vorerst weiterhin die Testpflicht sowie die Erfordernis der Quarantäne bis zum negativen Testergebnis. "Es ist richtig, dass wir uns jetzt nach dem Ende der Sommerferien auf Reiserückkehrer aus Risikogebieten konzentrieren", erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

Die gestiegenen Fallzahlen der vergangenen Tage mahnten aber auch zur Vorsicht, so die Ministerin. Wer Symptome einer Coronavirusinfektion habe, sollte umgehend seine sozialen Kontakte weitestgehend reduzieren und bei seinem Hausarzt oder über die 116 117 einen Termin für einen Test vereinbaren.