Erfurt

Thüringer CDU wählt neue Führungsmannschaft

19.09.2020, 01:02 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach ihrem bundesweit kritisierten Agieren in der Thüringer Regierungskrise stellt sich die CDU im Freistaat personell neu auf. Auf einem Parteitag heute in Erfurt soll der Vorstand der Partei neu gewählt werden. Als neuer Landesvorsitzender tritt der ehemalige Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, an. Auch die Vize-Posten werden neu besetzt. Als Gastredner wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet.

Hirte soll auf Mike Mohring folgen, der im März seine Ämter als Fraktions- und Parteivorsitzender niedergelegt hatte. Mohring zog damit die Konsequenz aus dem politischen Beben, für das die CDU bei der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten gesorgt hatte, indem sie gemeinsam mit der AfD stimmte. Mohring strebt nun ein Bundestagsmandat an. Hirte, der aus Südthüringen stammt, gehört dem Bundestag seit Jahren an. Für ihn als Landesvorsitzenden hatten sich unter anderem Thüringens Ex-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und Dieter Althaus eingesetzt.

Die CDU hatte bei der Landtagswahl 2019 ihre Rolle als stärkste Partei in Thüringen verloren. Sie hat mit der rot-rot-grünen Minderheitsregierung einen Stabilitätspakt bis zu einer vorgezogenen Landtagswahl voraussichtlich am 25. April 2021 geschlossen.