Erfurt

Warnstreik: Postmitarbeiter legen Arbeit in Thüringen nieder

19.09.2020, 08:54 Uhr | dpa

Ein Fahrrad von der Deutschen Post steht an einer Straße. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Leere Briefkästen erwarten die Menschen in Teilen Thüringens am Samstag. Hunderte Mitarbeiter der Deutschen Post seien dem erneuten Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks gefolgt, sagte Gewerkschaftssekretär Normen Schulze am Samstagmorgen.

Damit solle den Einkommensforderungen vor der nächsten Tarifrunde am Montag und Dienstag noch einmal Nachdruck verliehen werden. Bislang hatte Verdi den Eindruck gewonnen, dass die Post nur eine Lohnsteigerung um 1,5 Prozent anbieten wolle. Verdi fordert allerdings eine Erhöhung von 5,5 Prozent.