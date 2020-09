Erfurt

Land will Feuerwehr-Investitionen stärker unterstützen

26.09.2020, 13:29 Uhr | dpa

Thüringen will den Kommunen beim Bau von Feuerwehrgebäuden und der Anschaffung von Technik finanziell stärker unter die Arme greifen kann. Eine entsprechende neue Regelung kündigte Innenstaatssekretär Udo Götze am Samstag bei der Verbandsversammlung des Feuerwehrverbandes in Erfurt an. Die Richtlinie soll am kommenden Dienstag in Kraft treten. Demnach soll der vom Land übernommene Festbetrag beim Neubau von Häusern für Stützpunktfeuerwehren um 10 000 auf 100 000 Euro steigen. Die Anschaffung von Gefahrgutfahrzeugen soll anstatt künftig mit 211 000 Euro gefördert werden, bisher sind es 200 000 Euro. Die 160 Delegierten der Landesversammlung wollen am Samstag noch einen neuen Feuerwehr-Landesvorstand wählen.