Erfurt

Agentur veröffentlicht neue Thüringer Arbeitslosenzahlen

30.09.2020, 00:08 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt heute die September-Statistik für den Thüringer Arbeitsmarkt vor. Während der Corona-Pandemie konnten im Freistaat deutlich weniger Menschen in Jobs vermittelt werden, etliche verloren ihre Arbeit oder gingen in Kurzarbeit.

Im August hatte sich die Arbeitslosenquote saisonbedingt leicht auf 6,4 Prozent erhöht. Insgesamt waren 71 400 Frauen und Männer ohne Job. Dennoch erwies sich der Thüringer Arbeitsmarkt zuletzt als stabil.

Neben den September-Zahlen will die Landesarbeitsagentur auch einen Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Thüringen in den vergangenen 30 Jahren werfen. Dabei sollen Krisen und Trends seit der Wiedervereinigung sowie Perspektiven beleuchtet werden.