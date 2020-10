Erfurt

Probefahrt endet in Ausstellungsraum von Autohaus: Schaden

01.10.2020, 14:36 Uhr | dpa

Einen Schaden von rund 60 000 Euro hat ein 89-Jähriger am Donnerstag bei einer Probefahrt in Erfurt verursacht. Beim Test eines Autos verwechselte er auf dem Parkplatz eines Autohauses im Ortsteil Linderbach Gas und Bremse und fuhr rund 20 Meter rückwärts, wie die Polizei mitteilte. Dabei krachte er in die Glasfront des Autohauses. Leicht verletzt musste der Senior ins Krankenhaus gebracht werden. Neben dem Testwagen und der Glasfront wurde den Angaben zufolge auch ein weiteres Fahrzeug im Ausstellungsraum des Autohauses beschädigt.