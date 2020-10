Heilbad Heiligenstadt

Forschungseinrichtung iba in Heiligenstadt hat neue Chefin

01.10.2020, 14:41 Uhr | dpa

Die Biophysikerin Doris Heinrich hat am Donnerstag die Leitung des Instituts für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (iba) in Heiligenstadt übernommen. Zugleich wurde Heinrich als Universitätsprofessorin für "Biotechnische Mikro- und Nanosysteme in den Lebenswissenschaften" an die TU Ilmenau berufen, wie das Thüringer Wissenschaftsministerium mitteilte. Die Wissenschaftlerin folgt in Heiligenstadt auf Dieter Beckmann, der das Institut seit 1992 geleitet hatte und in den Ruhestand geht.

Heinrich studierte Physik in Würzburg und an der US-amerikanischen University of Texas at Austin. Nach Stationen an der TU München und der Ludwig-Maximilians-Universität München war die Wissenschaftlerin Professorin an der Universität Leiden (Niederlande) und Forschungsgruppenleiterin am Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg. Dort war sie ab 2019 stellvertretende Geschäftsführerin des Fraunhofer-Projektzentrums für Stammzellprozesstechnik. Heinrichs Forschungsinteresse gilt den Angaben zufolge unter anderem der Physik lebender Zellen.