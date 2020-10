Erfurt

Leipziger Daniel Harnisch neuer Titelträger der Steher

04.10.2020, 11:49 Uhr | dpa

Daniel Harnisch ist neuer deutscher Meister der Steher. Mit dem erfahrenen Schrittmacher Peter Bäuerlein verwies der Leipziger am Samstag vor 600 vom Gesundheitsamt zugelassenen Zuschauern auf der Radrennbahn im Erfurter Andreasried im Endlauf über eine Stunde den Chemnitzer Robert Retschke mit Schrittmacher Holger Ehnert und den für Erfurt fahrenden Cottbuser Franz Schiewer mit Schrittmacher Gerd Gessler auf die weiteren Medaillenränge. Vorjahressieger Christoph Schweizer aus Aachen wurde in dem Siebenerfeld Vierter.

"Ich bin sehr froh, dass es mit dem Titel geklappt hat. Es ist ein herrliches Gefühl vor so einem fachkundigen Publikum als Erster über den Zielstrich zu fahren", sagte Harnisch nach seinem ersten Titelgewinn. Er hatte von Beginn an die Spitze übernommen und sie bis ins Ziel nicht mehr abgegeben. Lediglich Robert Retschke konnte ihm folgen und bot einen großen Kampf. Er hatte stets Blickkontakt zu Harnisch musste sich aber am Ende mit einer guten halben Runde Rückstand dem Sieger beugen.