Erfurt

Viele Herausforderungen für neuen Erfurter Flughafenchef

07.10.2020, 02:56 Uhr | dpa

Der Flughafen Erfurt-Weimar hat seit Anfang Oktober einen neuen Geschäftsführer. Gerd Stöwer, der Erfahrungen als Chef der Regionalflughäfen Halle/Leipzig, Dresden und Osnabrück hat, will sich heute Vormittag vorstellen. Er ist nach Angaben des Flughafens seit mehr als 30 Jahren in der Luftfahrtbranche tätig, zuletzt als selbstständiger Unternehmensberater auch für Flughäfen. In Erfurt steht Stöwer vor enormen Herausforderungen.

Der Flughafen litt bereits vor der Corona-Krise unter den Pleiten der Fluggesellschaften Air Berlin und Germania, die einen Großteil des Charterverkehrs bestritten hatten. Thüringens Rechnungshof-Präsident Sebastian Dette hatte im Sommer angesichts des hohen Zuschussbedarfs für den Flughafen seine Stilllegung ins Gespräch gebracht, sollte es keine neuen Wirtschaftskonzepte geben.

Der bisherige Erfurter Flughafen-Geschäftsführer Uwe Kotzan will Ende des Jahres nach Baden-Württemberg wechseln. Er hatte seit 2013 den einzigen internationalen Flughafen in Thüringen geleitet.