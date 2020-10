Erfurt

Thüringen schließt sich Beherbergungsverbot nicht an

07.10.2020, 17:43 Uhr | dpa

Thüringen schließt sich dem Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Erfurt nicht an. Das Land habe bei der Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun eine entsprechende Erklärung abgegeben, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch auf Anfrage.

Thüringen vertrete die Meinung, dass die Entscheidung letztlich bei den Gesundheitsämtern der Gebiete mit erhöhten Infektionszahlen liegen müsse, ob sie ein Ausreiseverbot für ihre Bürger verhängten. Thüringen war bereits im Juni bei Beschränkungen für die Hotellerie aus dem Reigen der Bundesländer ausgeschert.