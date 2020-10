Erfurt

Erfurt wird Gastgeber zum Tag der Deutschen Einheit 2022

Thüringens Landeshauptstadt Erfurt soll Gastgeberin für die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2022 werden. Eine entsprechende Absichtserklärung wollen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) heute in Erfurt unterzeichnen. Ausrichter der zentralen Feier zum Einheitstag ist immer jenes Bundesland, das den Vorsitz im Bundesrat - der Länderkammer - hat. Thüringen wird diesen Vorsitz am 1. November 2021 turnusmäßig übernehmen. In der Staatskanzlei wurde bereits im Sommer eine Stabsstelle "Tag der Deutschen Einheit 2022" eingerichtet.