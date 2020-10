Erfurt

Überwiegend sonniges Wochenende in Thüringen

09.10.2020, 09:21 Uhr | dpa

Nach einer regnerischen Woche kommt in Thüringen am Wochenende wieder vereinzelt die Sonne raus. Am Samstag soll es dabei Temperaturen zwischen 3 und 14 Grad geben, wie der Deutscher Wetterdienst (DWD) am Freitag berichtete. Auch der Sonntag bleibe sonnig: Bei wenig Bewölkung erreichten die Temperaturen ebenfalls Werte zwischen 3 und 14 Grad. Zu Wochenbeginn am Montag bleibt das Wetter laut DWD dann erstmal ähnlich.