Erfurt

Thüringen erweitert Beratungsangebot für Autozulieferer

13.10.2020, 14:56 Uhr | dpa

Thüringen will der vom Strukturwandel betroffenen Automobilbranche mit einem erweiterten Beratungsangebot zur Seite stehen. So sollen künftig sogenannte Transformationslotsen die Zulieferunternehmen bei der Umstellung von Verbrennungsmotoren auf alternative Antriebsarten unterstützen, kündigte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Erfurt an.

Vorgesehen seien vier bis fünf Experten, "die mit beiden Beinen in der Branche stehen", sagte der Minister. Sie sollen die seit einem Jahr bei der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) bestehende "Koordinierungsstelle Transformation" verstärken und voraussichtlich im ersten Quartal 2021 ihr Arbeit aufnehmen. Die Thüringer Automobilbranche, die derzeit nach Ministerangaben rund 50 000 Beschäftigte zählt, kämpft mit sinkenden Erlösen und Standortschließungen.