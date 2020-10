Erfurt

CDU: Im Parlament über nicht ausgegebene EU-Gelder sprechen

13.10.2020, 18:35 Uhr | dpa

Die Thüringer CDU-Fraktion hat angekündigt, den drohenden Verlust von EU-Fördergeldern im Thüringer Landtag zu thematisieren. "Wir kratzen in diesen schweren Corona-Zeiten jeden Euro für Investitionen im Landesetat zusammen und die Landesregierung schafft es in sechs Jahren nicht, einen Großteil der EU-Hilfen für Investitionen in die regionale Entwicklung und die Thüringer Forschungslandschaft auszugeben", erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl. Er fordere die Hausleitungen in Wirtschafts-, Umwelt- und Infrastrukturministerium auf, diese Projekte zur Chefsache zu machen, hieß es in einer Mitteilung.