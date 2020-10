Zu Klima und Nachhaltigkeit

Bildungsangebote für Kinder während der Buga

14.10.2020, 13:14 Uhr | dpa

In Erfurt läuft der Countdown bis zur Bundesgartenschau 2021. Mit dem "Buga Klassenzimmer" sollen auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden – und jede Menge über Klima und Nachhaltigkeit lernen.

Mit der Bundesgartenschau (Buga) soll im kommenden Jahr auch ein spezielles Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche verknüpft werden. Das "Buga Klassenzimmer" wird sich an 1.000 Schulen und 1.200 Kindergärten in Thüringen richten. Dabei soll es um Themen wie Klima, Tiere und Nachhaltigkeit gehen, wie die Stadtwerke Erfurt mitteilten. Vor wenigen Wochen hatten die Organisatoren bereits ihr Kulturprogramm zur großen Blumen- und Pflanzenschau vorgestellt. Nun wurde in Erfurt über die verschiedenen Bildungsangebote während der Buga informiert.

Kindergartenkinder und Schüler in Thüringen haben demnach kommendes Jahr die Chance auf besonderen Unterricht außerhalb des gewohnten Klassenzimmers: Denn zur Buga gehört auch ein spezielles Bildungsprogramm für Schulen und Kitas. Dieses führe die Kinder auf die Erfurter Standorte der Buga, den egapark und den Petersberg, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Dort können sie unter anderem im Wüsten- und Regenwald-Haus Danakil, im Deutschen Gartenbaumuseum oder auf einem Bienenlehrpfad zu verschiedenen Themen rund um Natur, Gärten, Tiere, Klima dazulernen.

Am Hirschgarten in Erfurt läuft ein Countdown bis zum Start der Bundesgartenschau 2021: Auch Kindern und Jugendlichen soll hier einiges geboten werden. (Quelle: Karina Hessland/Archivbild/imago images)



Anmeldung ab Donnerstag möglich

"Gemeinsam mit 150 Bildungspartnern organisiert das Buga-Veranstaltungsteam Workshops, Projekttage und Bildungsangebote vom Vorschulalter bis zur Abiturstufe", sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Bis zu 40.000 Schüler könnten so 2021 mit dem "Buga-Klassenzimmer" erreicht werden. Da es sich dabei um einen offiziellen außerschulischen Lernort handle, könnten sich Schulen die Kosten erstatten lassen. Ab Donnerstag können die Veranstaltungen über die Buga-Website gebucht werden.

Die Buga soll im kommenden Jahr vom 23. April bis 10. Oktober Besucher nach Erfurt und zu ihren Außenstandorten in Thüringen locken. Rund 180 Millionen Euro werden dafür in Erfurt verbaut. Die Veranstalter erwarten etwa 1,8 Millionen Besucher.