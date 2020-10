Erfurt

Bundesgartenschau macht Schule: Bildungsprogramm vorgestellt

14.10.2020, 03:00 Uhr | dpa

Mit der Bundesgartenschau (Buga) soll im kommenden Jahr auch ein spezielles Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche verknüpft werden. Was genau das "Buga Klassenzimmer" beinhaltet und welche Bedingungen dafür gelten, darüber informieren Koordinatoren und Akteure heute in Erfurt (10.00 Uhr). Das Angebot richte sich an 1000 Schulen und 1200 Kindergärten in Thüringen. Dabei soll es um Themen wie Klima, Tiere und Nachhaltigkeit gehen, teilten die Stadtwerke Erfurt zuvor mit. Vor wenigen Wochen hatten die Organisatoren bereits ihr Kulturprogramm zur großen Blumen- und Pflanzenschau vorgestellt.

Die Buga soll im kommenden Jahr vom 23. April bis 10. Oktober Besucher nach Erfurt und zu ihren Außenstandorten in Thüringen locken. Rund 180 Millionen Euro werden dafür in Erfurt verbaut. Die Veranstalter erwarten etwa 1,8 Millionen Besucher.