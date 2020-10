Erfurt

Mann bedroht Fahrgäste mit Messer: Polizist greift ein

15.10.2020, 12:13 Uhr | dpa

Ein 43 Jahre alter Mann hat in einem Regionalzug zwischen Sömmerda und Erfurt Fahrgäste mit einem Messer bedroht und Zigaretten von ihnen verlangt. Ein Polizist auf dem Weg zur Arbeit habe den Mann am Mittwoch entwaffnet und festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bundespolizisten nahmen den 43-Jährigen in Erfurt in Empfang. Dort musste der Betrunkene die Nacht im Gewahrsam verbringen. Er wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf freien Fuß gesetzt.