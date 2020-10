Erfurt

Neue Corona-Verordnung: Ministerium prüft Änderungen

15.10.2020, 13:41 Uhr | dpa

Das Thüringer Gesundheitsministerium will prüfen, ob für die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Anti-Corona-Regeln Änderungen in der geplanten neuen Verordnung nötig sind. "Entscheidend ist, dass die gestern beschlossenen Maßnahmen im Fall der Fälle vor Ort umgesetzt werden müssen. Das werden wir in geeigneter Weise sicherstellen", sagte ein Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Man wolle klären, ob Anpassungen der Verordnung nötig sind oder eine Ergänzung des Eindämmungskonzeptes ausreiche.

Das Eindämmungskonzept ist eine detaillierte Handreichung für die Kommunen als Orientierung, wie die Anti-Corona-Regeln in der Eindämmungsverordnung umgesetzt werden sollten und was wann zu tun ist.