Erfurt

Bauernpräsident Rukwied möchte mehr Frauen in Gremien

16.10.2020, 14:18 Uhr | dpa

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hat Frauen dazu aufgefordert, sich stärker in den Gremien seines Verbandes zu engagieren. "Ich wünsche mir, dass wir engagierte Frauen haben, die auch Biss haben und die auch nach vorne kommen wollen und ihre Ideen mit einbringen", sagte Rukwied am Freitag beim Deutschen Bauerntag in Erfurt.

Es sei sein ehrlicher Wunsch, mehr Weiblichkeit in die Gremien des Bauernverbandes zu bekommen. Der Bauernverband müsse offener werden für Frauen. "Ich bin heute zutiefst davon überzeugt, dass Frauen in Gremien uns bereichern, sie bringen andere Sichtweisen rein", betonte er.

Zudem sprach der 59-Jährige davon, dass sein Verband ein "gewisses Problem beim Nachwuchs" habe - vor allem bei der Generation unter 40 Jahren. "Wir brauchen die Verjüngung", sagte Rukwied. Es sei nötig zu überlegen, wie die Verbandsarbeit wieder interessanter gestaltet werden könne.