Erfurt

Ministerium arbeitet an Gesundheitsämter-Personalreserve

20.10.2020, 13:49 Uhr | dpa

Die Landesregierung will weitere Landesbehörden zur Unterstützung der in der Corona-Pandemie stark beanspruchten kommunalen Gesundheitsämter heranziehen. Das Gesundheitsministerium arbeite derzeit an einem entsprechenden Vorschlag für die Kabinettssitzung in der kommenden Woche, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Bisher habe vor allem das Landesverwaltungsamt Unterstützungsteams in regionale Pandemie-Schwerpunkte geschickt, wenn deren eigenes Personal aus anderen Ämtern nicht ausgereicht habe. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte in der vergangenen Woche den Aufbau einer solchen Personalreserve für die Gesundheitsämter angekündigt.

Laut Gesundheitsministerium gibt es eine solche Reserve innerhalb der kommunalen Verwaltungen bereits. Diese setzten Personal aus anderen Verwaltungsbereichen etwa bei der Ermittlung von Kontaktpersonen Infizierter ein. Reiche das nicht mehr aus, schicke das Landesverwaltungsamt Helfer. In bisherigen regionalen Pandemie-Schwerpunkten halfen außerdem Bundeswehr, Robert Koch-Institut Berlin und Medizinstudenten bei Corona-Tests und der Suche nach Kontaktpersonen.

Unterdessen hat Thüringen die Marke von 5000 mit dem Sars-CoV2-Virus Infizierten seit Pandemiebeginn erreicht. Das geht aus der täglichen Übersicht des Berliner Robert Koch-Instituts hervor. Am Dienstag waren dort 87 neue Fälle gemeldet worden.