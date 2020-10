Erfurt

Thüringer Tourismustag nur im Internet

27.10.2020, 14:03 Uhr | dpa

Franz Hofmann, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH, schaut in die Kamera. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Der Thüringer Tourismustag findet in diesem Jahr nur im Internet statt. Wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen wird er nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung angeboten, wie das Wirtschaftsministerium und die Thüringer Tourismus GmbH am Dienstag mitteilten. Damit wird auch die Verleihung des diesjährigen Tourismuspreises nur online zu sehen sein.

Bei der verbleibenden Rumpfveranstaltung will sich der neue Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH, Franz Hofmann, vorstellen und erläutern, wie sich das Tourismusland Thüringen weiter entwickeln soll. In einer Podiumsdiskussion wird gemeinsam mit Akteuren der Tourismusbranche die aktuelle Situation beleuchtet und ein Blick in die Zukunft geworfen.