Erfurt

Linke-Fraktionschefin für längere Weihnachtsferien

28.10.2020, 14:33 Uhr | dpa

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, hat die Verlängerung der Weihnachtsferien in Thüringen um einige Tage vorgeschlagen. Wenn die Kinder ab dem 19. Dezember nicht mehr in die Schule gingen, würde das vor Weihnachten "wie eine sechstägige natürliche Quarantäne wirken", sagte Hennig-Wellsow am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Damit gebe es beim Weihnachtsfest auch etwas mehr Sicherheit für ältere Familienmitglieder.

"Niedersachsen prüft das auch", so Hennig-Wellsow. Bisher beginnen die Weihnachtsferien in Thüringen am 23. Dezember und damit unmittelbar vor dem traditionellen Familienfest.

Mit Blick auf die Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel sagte Hennig-Wellsow, es müsste unbedingt gesichert werden, dass Kindergärten und Schulen offen blieben. Bei Infektionen sollten die lokalen Gesundheitsämter entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Zu der Konferenz seien vom Kanzleramt erhebliche Grundrechtseinschnitte vorgeschlagen worden, sagte Hennig-Wellsow. Sie sei mit Ministerpräsident Bodo Ramelow einer Meinung, dass die Parlamente gefragt werden müssten, wenn das öffentliche Leben erneut quasi stillgelegt werden soll. "Das kann man auch schnell tun. Das können nicht 17 Menschen - die 16 Ministerpräsidenten und die Kanzlerin - allein entscheiden."

Sollte es erneut massive Einschränkungen geben, müssten die wirtschaftlichen Folgen vom Staat aufgefangen werden. "Ein Lockdown hat dramatische finanzielle Folgen. Das haben die Monate März und April gezeigt", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken.