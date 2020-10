Erfurt

183 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Thüringen

29.10.2020, 11:05 Uhr | dpa

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In den vergangenen 24 Stunden sind in Thüringen 183 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus stieg seit Beginn der Pandemie auf nunmehr 6383, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Damit hätten sich in den vergangenen sieben Tagen 1093 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage, liegt bei 51,2 und somit über dem kritisch geltenden Wert von 50.

Den Angaben zufolge werden derzeit 32 Menschen auf Intensivstationen behandelt, fünf mehr als am Vortag. Sechs Patienten müssen künstlich beatmet werden, wie aus dem nationalen DIVI-Intensivregister hervorgeht. 4770 Menschen gelten nach Schätzungen als genesen.