Erfurt

Kommunen raten zum Verzicht auf Halloween-Touren

30.10.2020, 12:52 Uhr | dpa

Kinder in gruseligen Kostümen bekommen an einem Hauseingang Süßigkeiten. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wegen der kritischen Corona-Situation raten Kommunen in Thüringen zum Verzicht auf die bei Kindern beliebten Halloween-Klingeltouren. Das Risiko einer Weiterverbreitung des neuen Coronavirus dabei sei zu groß, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung Weimar am Freitag. Auch die Stadt Jena mahnt in diesem Jahr zum Verzicht auf die Touren, bei denen die Kinder am Abend des 31. Oktober mit dem Ruf "Süßes oder Saures" an Türen klingeln und um Süßigkeiten bitten. Gleiches gelte für Halloween-Partys von Erwachsenen. Es werde deswegen am Samstag, dem Halloween-Tag, auch Kontrollen geben, kündigte ein Stadtsprecher an.

In Weimar rief die Stadtverwaltung Kinder dazu auf, als Ersatz für Halloween-Touren und -feste Kürbisse zu schnitzen und die Fotos auf Facebook zu posten. Der Thüringer Zoopark in Erfurt beschränkt Halloween auf die passende Dekoration entlang der Besucherwege, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Besucher müssen auch im Freigelände eine Schutzmaske tragen. Im Stadtgebiet soll die Einhaltung der Anti-Corona-Regeln am Samstag ebenfalls kontrolliert werden. Die Landeshauptstadt ist besonders schwer von der Pandemie betroffen.

Auch der Wartburgkreis hatte wegen Corona schon zum Verzicht auf Halloween-Klingeltouren und -Umzüge aufgerufen, weil sich bei Corona-Infektionen dann Kontaktpersonen nur schwer verfolgen ließen. Am 31. Oktober Halloween zu feiern, ist in Thüringen seit einigen Jahren Mode. Eigentlich ist der 31. Oktober der Reformationstag.

Auch der Verband der Kinder und Jugendärzte und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatten dazu geraten, zu Halloween auf die beliebten Klingeltouren zu verzichten. "Zu Hause, in einem kleinen Kreis, kann das Verkleiden und Naschen auch Spaß machen", sagte Giffey.