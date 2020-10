Erfurt

Christen feiern mit Gottesdiensten den Reformationstag

31.10.2020, 16:02 Uhr | dpa

Überschattet von der Corona-Pandemie haben die evangelischen Christen in Thüringen am Samstag das Reformationsfest gefeiert. Landesweit gab es Gottesdienste in den Kirchen, aber auch unter freiem Himmel. Auch in den als Risikogebieten eingestuften Regionen konnten die Gläubigen unter Infektionsschutzregeln zu Gebeten und Predigten zusammenkommen.

Im Erfurter Augustinerkloster, in das der spätere Kirchenreformator Martin Luther (1483-1546) einst als Mönch eintrat, hielt der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr die Predigt. Das Corona-Virus offenbare die Anfälligkeit und Schwäche des Menschen auch in hochzivilisierten Gesellschaften, sagte der Bischof in seiner Predigt.

Der Reformationstag am 31. Oktober ist der wichtigste Feiertag der Evangelischen Kirche, der in Thüringen rund 400 000 Menschen angehören. Der Überlieferung nach soll Luther am 31. Oktober 1517 seine kirchenkritischen Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Thüringen gilt als eines der Stammländer der Reformation. Die katholischen Christen in Thüringen begehen am Sonntag Allerheiligen.