Erfurt

Corona-Schutzverordnung erlaubt sportliche Aktivitäten

01.11.2020, 18:34 Uhr | dpa

In Thüringen ist während des Teil-Lockdwns zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch Individual-, Leistungs- sowie Profi- und Schulsport erlaubt. Das gab der Landessportbund Thüringen am Sonntag bekannt. Die neue, am Montag in Kraft tretende Corona-Schutzverordnung des Freistaates sieht aber wie am vergangenen Mittwoch von Bund und Ländern beschlossen einen fast vollständigen Stillstand des Sportbetriebes bis mindestens Ende November vor.

Die Verordnung regelt, dass private und öffentliche Sportanlagen für den Individualsport ohne Körperkontakt weiterhin genutzt werden können. Explizit genannt werden Joggen, Reiten, Tennis, Golf, Leichtathletik, Schießsport und Radsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts. Der LSB geht davon aus, dass auch Kegeln, Gewichtheben, Yoga, Tischtennis oder Tanzen dazu zählen dürften. Auch Sport- und Schwimmunterricht der Schulen und Bildungseinrichtungen bleibt erlaubt.

Profisportveranstaltungen dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden. Die Profisportvereine sowie Kaderathletinnen und -athleten dürfen weiter trainieren.

Der Landessportbund Thüringen sprach von einem erheblichen Einschnitt durch die erneute Zwangspause für die Thüringer Vereine. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb sei die Grundlage für die Gewinnung und Bindung der Vereinsmitglieder in allen Altersbereichen, heißt es in einer Verbandsmitteilung. "Wir werden unsere Vereine und Sportfachverbände daher weiterhin bestmöglich unterstützen und gegenüber der Politik nachdrücklich auf die organisatorischen und finanziellen Belastungen seit Beginn der Corona-Pandemie hinweisen, um die Folgen zu mildern und um weitergehende Unterstützung zu erreichen", erklärte LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel.