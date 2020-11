Erfurt

Kartenvorverkauf für Bundesgartenschau 2021 beginnt

03.11.2020, 06:14 Uhr | dpa

An rund 150 Vorverkaufsstellen bundesweit sowie im Internet beginnt am Dienstag der Vertrieb der Karten für die Bundesgartenschau (Buga) 2021 in Erfurt. Die Eintrittskarten seien nicht datiert und könnten an jedem Ausstellungstag genutzt werden, teilte die Buga-Pressestelle in Erfurt mit. An dem Tag, an dem sie eingesetzt würden, seien sie auch als Fahrschein für die Straßenbahn gültig. Trotz der Corona-Pandemie soll die Buga wie geplant am 23. April 2021 eröffnen und bis zum 10. Oktober 2021 Besucher empfangen.

Angeboten werden Tageskarten für Erwachsene zu 25 Euro, für junge Erwachsene von 16 bis unter das 25. Lebensjahr für 12,50 Euro und für Schüler 2,50 Euro. Zweitageskarten kosten für Erwachsene 35 und für junge Erwachsene 17, 50 Euro. Dauerkarten gibt es für 125 beziehungsweise 65 Euro, für Schüler kosten sie 12,50 Euro. Bei der Dauerkarte ist die Nutzung des Erfurter Nahverkehrs nicht mit eingeschlossen.