Erfurt

Schweigeminute im Thüringer Landtag für Opfer von Wien

03.11.2020, 15:59 Uhr | dpa

Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten des Thüringer Landtags der Opfer des Terroranschlags von Wien gedacht. Dazu erhoben sich die Parlamentarier am Dienstag in Erfurt von ihren Plätzen. Die Nachrichten aus Wien mit Toten und Verletzten "machen uns erschrocken", sagte Landtagspräsidentin Birgit Keller. "Lassen Sie uns niemals vor Hass und Extremismus weichen." Es sei notwendig, über Ländergrenzen hinweg solidarisch zusammenzustehen, um die Demokratie zu verteidigen, sagte Keller.

Ein Attentäter hatte am Montagabend in Wien nahe der Hauptsynagoge um sich geschossen und dabei mindestens vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Der Mann, der anschließend von der Polizei erschossen wurde, war nach offiziellen Angaben ein Anhänger der radikalislamistischen Terrormiliz IS.