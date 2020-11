Erfurt

Ramelow ruft zur Einhaltung der Corona-Regeln auf

03.11.2020, 16:00 Uhr | dpa

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Thüringer aufgerufen, die neuen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzuhalten. "Die Wirkung des Wellenbrechers, der seit Montag in Kraft ist, wird davon abhängen, dass wir alle dazu beitragen", sagte Ramelow am Dienstag in Erfurt in einer Sondersitzung des Parlaments zur Corona-Pandemie. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sei in Thüringen von einigen Dutzend pro Tag im März auf jetzt täglich 196 gestiegen.

Die Sondersitzung des Parlaments war von der oppositionellen CDU-Fraktion beantragt worden, die ein stärkeres Mitwirkungsrecht des Parlaments bei den Entscheidungen über die Corona-Regeln verlangt. Der Teil-Lockdown seit Montag mit der Schließung von Gastronomie, vielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Sportstätten erfolgte per Verordnung der Landesregierung.

Ramelow machte deutlich, dass der Landtag an Entscheidungen beteiligt werden müsse. Je länger eine Krise anhalte, "umso wichtiger ist es, die verfassungsmäßigen Wirkungsprozesse zwischen der Regierung und dem Parlament wieder in den Normalzustand zurückzuführen", sagte er. Ramelow war in der vergangenen Woche für seinen Zick-Zack-Kurs bei der Entscheidung über ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens auch von seinem Koalitionspartner SPD kritisiert worden.