Erfurt

Spürbarer Anstieg von Corona-Patienten auf Intensivstationen

04.11.2020, 11:59 Uhr | dpa

In Thüringen steigt die Zahl der auf Intensivstationen von Krankenhäusern behandelten Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung stetig an. Mit Stand Mittwochvormittag waren es 39, wie aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)hervorgeht. 12 Erkrankte mussten invasiv beatmet werden. Vor zwei Wochen waren noch 22 Erkrankte auf Intensivstationen behandelt worden. In Thüringen stehen nach DIVI-Zahlen insgesamt 934 Intensivbetten zur Verfügung, die Kapazität kann bei Bedarf innerhalb von sieben Tagen um 455 aufgestockt werden. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Thüringen hatte am Mittwoch erneut die Marke von 300 übertroffen.

Das Gesundheitsministerium meldete unter Berufung auf Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts am Mittwoch 305 neue Fälle. 13 der 23 Landkreise und kreisfreien Städte sind offiziell als Risikogebiet eingestuft. Darunter ist die Landeshauptstadt Erfurt, wo nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit 315 Menschen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert sind. Bezogen auf 100 000 Einwohner wurden dort laut Stadt in den zurückliegenden sieben Tagen gut 83 neue Fälle gemeldet. Wegen Verzögerung bei der elektronischen Übermittlung der Daten an das RKI kann es zu Abweichungen zwischen den vom Land und den Kommunen veröffentlichten Zahlen kommen.

Seit Pandemiebeginn sind in Thüringen 212 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.