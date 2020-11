Erfurt

Thüringen zahlt weiter Zuschuss für Azubis

04.11.2020, 14:31 Uhr | dpa

Thüringen zahlt weiter einen Zuschuss für Betriebe, die trotz coronabedingter Schließung ihre Auszubildenden behalten. Dafür stünden gut zwei Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Unterstützt würden damit Ausbildungsbetriebe, die ihre Lehrlinge trotz einer teilweisen oder vollständigen Schließung halten und Ausbildungsverträge nicht kündigen. Das Geld werde auf Antrag über die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern an die Unternehmen ausgezahlt.

Schon im ersten Corona-Lockdown hatten den Angaben zufolge insgesamt 484 Betriebe den Azubi-Zuschuss erhalten. Damit habe die Ausbildung von 1346 Lehrlingen gesichert werden können. Das Land hatte dafür mehr als 1,2 Millionen Euro bereitgestellt.

Betriebe erhalten mit dem "Ausbildungszuschuss" 80 Prozent der Ausbildungsvergütung sowie eine Pauschale in Höhe von 20 Prozent für Sozialversicherungsbeiträge. Die Hilfe ist auf maximal sechs Wochen nach einer Schließung beschränkt, in denen die Auszubildenden im Gegensatz zu regulär Beschäftigten kein Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit bekommen. Voraussetzung für die Zahlung des Zuschusses ist, dass die Unternehmen während der Betriebsschließungen weiter voll für die Vergütung ihrer Auszubildenden aufkommen. Anträge könnten voraussichtlich ab der kommenden Woche gestellt werden, hieß es.