Erfurt

Saubere Luft in Schulen: Eltern wollen Luftreinigungstechnik

06.11.2020, 06:53 Uhr | dpa

Die Landeselternvertretung in Thüringen hat eine Ausstattung der Klassenräume mit Luftreinigungssystemen gefordert. Es würden "reihenweise Raumluftsysteme angeboten, mit denen der Unterricht in unseren Schulen sicherer würde, ohne dass unsere Kinder in der Kälte sitzen müssen", erklärten die Elternvertreter am Donnerstag. Schule sei wichtig, allerdings sei das Öffnen der Fenster aktuell die einzige Möglichkeit, die Virenlast in den Klassenräumen zu senken – auch bei kalten Temperaturen. Damit die Kinder nicht frieren müssen, seien Luftreinigungssysteme eine Alternative.