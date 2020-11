Erfurt

Messe für Corona-Schutz zieht 1500 Fachbesucher an

06.11.2020, 17:57 Uhr | dpa

Die erste deutsche Fachmesse zu Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ist am Freitag in Erfurt zu Ende gegangen. "Wir sind selbst vom Erfolg der Messe überrascht", erklärte Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt. 125 Firmen und Aussteller präsentierten auf der Veranstaltung mit dem Namen Provention ihre Ideen und Produkte im Kampf gegen Viren und Keime. 1500 Fachbesucher verfolgten den Angaben zufolge an zwei Tagen vor Ort und im Internet die Präsentationen und Fachvorträge.

Hauptthemen der Ausstellung waren laut Messe neben Desinfektion die Maskenproduktion, Luftreinigung mittels Filteranlagen, Corona- Testsysteme sowie Software und Technik für Veranstaltungen, Tagungen und Konferenzen. Die Messe in Erfurt war trotz der seit Montag geltenden schärferen Beschränkungen möglich, weil die Regeln in Thüringen vorsehen, dass reine Fachmessen stattfinden dürfen - sofern entsprechende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen werden.

Die nächste Provention soll im Juni 2021 in Erfurt veranstaltet werden. Darüber hinaus haben nach Angaben der Erfurter Messe mehrere deutsche Messegesellschaften Interesse an der Anti-Corona-Messe bekundet. Derzeit werde geprüft, inwieweit die Fachmesse als Gastveranstaltung an anderen Standorten stattfinden könne.