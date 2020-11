Erfurt

Ministerium kündigt Hilfe für Eventbranche an

07.11.2020, 09:00 Uhr | dpa

Schausteller, Caterer, Licht- und Tontechniker: Das Thüringer Wirtschaftsministerium will der von der Corona-Pandemie gebeutelten Veranstaltungsbranche unter die Arme greifen. Dafür wolle sich das Land an Ausfallkosten beteiligen, die entstehen, wenn Veranstaltungen oder Messen aufgrund einer Verschärfung von Infektionsschutzbestimmungen abgesagt werden müssen. Dafür seien vorerst rund 2,5 Millionen Euro aus den Mitteln der Corona-Hilfen des Landes eingeplant, hieß es aus dem Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es zunächst um Veranstaltungen, die bis zum 21. Juni des kommenden Jahres stattfinden sollen.

Bis zu 80 Prozent bereits angefallener Ausgaben für ein geplantes Event könnten so abgedeckt werden, maximal aber nicht mehr als 100 000 Euro pro Veranstaltung. Voraussetzung sei, dass die Kosten durch eine Absage wegen verschärfter Anti-Corona-Maßnahmen quasi nutzlos geworden sind.

"Im Falle einer erneuten Verschärfung geltender Infektionsschutzbestimmungen, die wieder eine Veranstaltungsabsage zur Folge hätte, würde das Land dem Veranstalter anteilig die dafür tatsächlich angefallenen Kosten ersetzen. Voraussetzung ist, dass die Veranstaltung unter den geltenden Infektionsschutzbestimmungen hätte durchgeführt werden können", so die Erklärung des Ministeriums. Anspruch auf die Absicherung solle ab Dezember bestehen. Bis dahin sollen weitere Details zu den Bedingungen bekannt gegeben werden. Aktuell liefen noch Endabstimmungen mit anderen Ministerien.

"Ziel der geplanten Absicherung ist es, das Vertrauen der Unternehmen in die geltenden Rahmenbedingungen zu stärken und damit wieder eine regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen zu ermöglichen", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Die Branche sei in der Corona-Pandemie von Anfang an massiv beeinträchtigt gewesen und durch den aktuellen Teil-Lockdown hart getroffen worden. Hinzu komme, dass die langfristige Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht genau absehbar ist, sodass weiter mit Einschränkungen gerechnet werden muss.

Vertreter der Veranstaltungsbranche, darunter Messebauer und Schausteller hatten in Thüringen wie auch im restlichen Deutschland in der Krise demonstriert, um auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam zu machen. So hat etwa das Bündnis #AlarmstufeRot aus Eventagenturen, Künstlern, Sicherheitsfirmen und mehr mit verschiedenen Aktionen mehr Unterstützung seitens der Politik gefordert.