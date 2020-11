Erfurt

Metallarbeitgeber: Haben schwierige Verhandlungen vor uns

10.11.2020, 17:58 Uhr | dpa

Thüringens Metallarbeitgeber haben sich in der bevorstehenden Tarifrunde für Arbeitsplatzerhalt, aber gegen zusätzliche finanzielle Belastungen ausgesprochen. Sie reagierten damit am Dienstag in Erfurt auf erste Forderungen der IG Metall. Die Gewerkschaft will für die bundesweit etwa 3,8 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie ein Volumen von bis zu 4 Prozent anpeilen. Das Geld könne auch zum Teillohnausgleich genutzt werden bei einer auf vier Tage verkürzten Arbeitswoche, hatte die Gewerkschaft zu Wochenbeginn erklärt.

Der Verhandlungsführer des Thüringer Verbandes der Metall- und Elektroindustrie, Thomas Kaeser, sagte: "Es gibt nichts zu verteilen, aber vieles zu sichern. Wir haben schwierige Verhandlungen vor uns." Er bewertete positiv, dass die IG Metall in ihre Forderungsempfehlung Arbeitsplatzsicherung und Krisenbewältigung einbeziehe. Es sei jedoch "absolut kontraproduktiv, der Branche weitere Kosten aufbürden zu wollen". Angesichts der unterschiedlichen wirtschaftlichen Lage der Firmen würden passende, flexible und betriebsbezogene Lösungen gebraucht. Das könne der Flächentarifvertrag leisten.

Die Empfehlung des Gewerkschaftsvorstandes ist noch nicht die endgültige Forderung. Diese wird am 17. November in den regionalen Tarifkommissionen und noch einmal neun Tage später (26.11.) vom Vorstand abschließend beschlossen. Erste Verhandlungen mit den Arbeitgebern soll es Mitte Dezember geben. Warnstreiks sind nach Ablauf der Friedenspflichten vom 1. März an möglich.