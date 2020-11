Erfurt

CDU will im Parlament über Ausfälle von EU-Geldern sprechen

11.11.2020, 01:18 Uhr | dpa

In einer Aktuellen Stunde befasst sich der Thüringer Landtag heute mit der Auszahlungspraxis von EU-Fördergeldern im Freistaat. Hintergrund ist eine Einschätzung des Thüringer Wirtschaftsministeriums, wonach dem Freistaat der Verlust von EU-Fördermitteln in Millionenhöhe droht, weil einzelne Ministerien mit der Auszahlung bereits bewilligter Summen in Verzug sind. Konkret geht es um Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), wie aus einem Bericht des Wirtschaftsministeriums an die Landesregierung hervorgeht.

Nach dem Bekanntwerden der Einschätzung hatte die CDU-Fraktion mit Entsetzen reagiert und eine Aktuelle Stunde im Parlament beantragt.

Auf Antrag der Thüringer FDP-Fraktion setzt sich der Landtag auch mit dem 9. November auseinander. Die AfD-Fraktion will in der Aktuellen Stunde über Islamismus in Thüringen sprechen.