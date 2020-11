Erfurt

Karneval startet in Thüringen fast ohne Rathaussturm

11.11.2020, 06:04 Uhr | dpa

Von wegen Schunkeln, Konfetti und närrische Laune: In den Thüringer Faschingshochburgen müssen die Narren in diesem Jahr auf den traditionellen Saisonauftakt am 11.11. um 11.11 Uhr verzichten. Die Corona-Pandemie macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. So fällt in Wasungen, der Stadt mit der längsten Karnevalstradition in Thüringen, am Mittwoch die Taufe des närrischen Nachwuchses aus. Wasungen liegt im Kreis Schmalkalden-Meiningen, der besonders schwer von der Pandemie betroffen ist. Dort sind Veranstaltungen zur Unterhaltung - wie Karneval - per Allgemeinverfügung des Landratsamtes ausdrücklich untersagt.

In Erfurt plant die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) eine virtuelle Eröffnung, Näheres dazu teilte die GE zunächst nicht mit. Dort machen normalerweise eine närrische Ratssitzung und die Proklamation des Prinzenpaares den Anfang der fünften Jahreszeit. In Apolda (Kreis Weimarer Land) haben Stadt und Faschingsvereine die Schlüsselübergabe im Rathaus durch die Narren abgesagt. Lediglich in Saalfeld soll es nach Angaben der Stadtverwaltung trotz Corona eine Schlüsselübergabe im Rathaus geben. Bundesweit soll die Karnevalssaison in diesem Jahr per Online-Übertragung eingeläutet werden.