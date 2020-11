Gera

Mutmaßliche "Jungsturm"-Mitglieder stehen vor Gericht

12.11.2020, 03:14 Uhr | dpa

Vier mutmaßlich rechte Hooligans aus dem Umfeld des Fußballclubs Rot-Weiß-Erfurt stehen ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Gera. Sie sollen alle Mitglieder einer Gruppierung namens "Jungsturm" sein. Die Staatsanwaltschaft Gera wirft ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Raub und gefährliche Körperverletzung vor.

Laut Anklage sollen sie sich unter anderem in Hessen zu Schlägereien mit anderen Hooligans verabredet haben. Außerdem sollen sie sich im Juli 2019 an einem Übergriff auf bis zu 150 Fußballfans des FC Carl Zeiss Jena am Bahnhof in Gotha beteiligt haben, der nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen von Dutzenden Angehörigen der Erfurter Hooligan- und Ultra-Szene verübt wurde.

Die Angeklagten sitzen nach Gerichtsangaben derzeit alle in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen sollen zu den Gründern des "Jungsturms" gehören. Beim "Jungsturm" haben sich nach früherer Einschätzung der Thüringer Polizei nicht nur gewaltbereite, sondern auch rechtsgerichtete Fußballfans gesammelt.