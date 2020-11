Erfurt

Opposition: Zu viele Diskussionen um Verfassungsänderungen

13.11.2020, 14:36 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Thüringer Landtag" am Gebäude des Landtages. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Aus der Opposition im Thüringer Landtag kommt Kritik daran, wie viele Vorschläge zur Änderung der Landesverfassung inzwischen im zuständigen Parlamentsausschuss diskutiert werden. Mit der Einrichtung des Verfassungsausschusses habe der Landtag offenbar "die Büchse der Pandora geöffnet", sagte die FDP-Abgeordnete Franziska Baum am Freitag im Landtag. Im Ausschuss werde bislang bereits über Verfassungsänderungen zu 14 Themenkomplexen beraten. Bis zu den für April geplanten Neuwahlen sei es inzwischen kaum mehr möglich, sich intensiv mit all diesen Vorschlägen zu befassen. Ähnlich äußerte sich auch der CDU-Abgeordnete Christoph Zippel.

Rot-Rot-Grün müsse inzwischen erkennen, "dass es langsam schwierig wird, noch verantwortungsbewusst Verfassungsänderungen durchzuführen", sagte er. Trotzdem überwiesen auch die Fraktionen von FDP und CDU gemeinsam mit den Abgeordneten von Linken, SPD und Grünen einen weiteren Vorschlag in das Gremium: das Ansinnen von Rot-Rot-Grün, Ausschusssitzungen in Zukunft grundsätzlich für die Öffentlichkeit zu öffnen. Die AfD stimmte gegen die Überweisung. Im Verfassungsausschuss wird seit Monaten darüber debattiert, ob unter anderem die Stärkung des Ehrenamtes als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen werden soll.

Die Linke-Abgeordnete Anja Müller reagierte wütend auf die Vorwürfe Baums und Zippels. Im Ausschuss seien alle Arbeits- und Zeitpläne einvernehmlich verabschiedet worden, sagte sie. "Das ist unverschämt, was Sie hier ablassen", sagte sie zu Zippel. Dessen Verhalten sei ein weiterer Beleg dafür, dass Landtagsausschüsse öffentlich sein müssten. Dann könnten die Menschen sich selbst ein Bild von der Arbeit dort machen und seien so in der Lage zu erkennen, wie populistisch die CDU sich immer wieder im Parlament verhalte.