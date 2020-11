Erfurt

Utterodt: Stellenbedarf für Landesfeuerwehrschule

19.11.2020, 17:39 Uhr | dpa

Der neue Vorsitzende des Thüringer Feuerwehr-Verbandes, Karsten Utterodt, hat bei einem Treffen mit Innenminister Georg Meier (SPD) den Bedarf an zusätzlichen Ausbilderstellen für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule unterstrichen. Es müsse dafür Sorge getragen werden, dass die Schule mittelfristig den tatsächlichen Lehrgangsbedarf abdecken könne, erklärte Utterodt nach Angaben des Innenministeriums am Donnerstag in Erfurt. Laut Ministerium sind acht zusätzliche Stellen für Ausbilder und eine weitere Bildungsreferentenstelle im Haushaltsentwurf 2021 bereits verankert.

Maier und Utterodt sprachen den Angaben zufolge auch über rechtsextremistische Vorfälle bei Feuerwehren in Bad Lobenstein und Wurzbach. Dort waren rechtsextreme, rassistische und menschenverachtende Chatverläufe unter Feuerwehr-Mitgliedern bekannt geworden. Beide bekräftigten in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit eines steten und frühzeitigen Austausches zu extremistischen Anhaltspunkten zwischen Verband, Ministerium und Verfassungsschutz, um Präventionsarbeit leisten zu können.

Das Problem, betonte Maier, könne nur gemeinsam angegangen und gelöst werden. Zudem sollten die Lehrpläne und Lehrplaninhalte für Führungskräfte im Hinblick auf eine Sensibilisierung zum Thema Extremismus überprüft und geändert werden.