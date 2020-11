Erfurt

NGG rät Betrieben: Teil-Lockdown zur Qualifikation nutzen

23.11.2020, 15:24 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat an Betriebe der Branche in Thüringen appelliert, den teilweisen Lockdown zur Qualifikation ihrer Beschäftigten zu nutzen. "Während der Corona-Pandemie können viele Beschäftigte gar nicht oder nur sehr eingeschränkt arbeiten. Die Firmen sind gut beraten, jetzt die hohen staatlichen Zuschüsse für die Qualifizierung abzurufen", erklärte Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG Region Thüringen, am Montag in Erfurt.

Bis Mitte des laufenden Jahres seien in ganz Thüringen lediglich rund 1300 Menschen nach dem Qualifizierungschancengesetz gefördert worden, das Zuschüsse für die Weiterbildung von Beschäftigten vorsehe. "Für Hotels, Pensionen und Gaststätten, die sehr hart von Corona getroffen wurden, ist das Gesetz eine große Chance", so der Gewerkschafter.

Unter Servicekräften und Hotelangestellten sei in puncto Weiterbildung viel Luft nach oben, weil in vielen Betrieben in den letzten Boom-Jahren dafür kaum Zeit gewesen sei. Auch für Unternehmen der Ernährungsindustrie, in der die Digitalisierung rasant voranschreite und mancherorts auch Arbeitsplätze bedrohe, seien die staatlichen Angebote relevant. Löbel verwies darauf, dass allein in Erfurt und Gera rund 6000 Menschen im Gastgewerbe arbeiteten, in der Ernährungsindustrie kämen noch einmal gut 1500 Beschäftigte hinzu.

Mit dem Qualifizierungschancengesetz können der Gewerkschaft zufolge Unternehmen seit 2019 staatliche Zuschüsse für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten erhalten. In Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern übernimmt diesen Angaben nach die Arbeitsagentur die Kosten für die Kurse komplett - ebenso das Gehalt.