Erfurt

Land will Zahl der armen Menschen in Thüringen verringern

24.11.2020, 02:24 Uhr | dpa

Der Anteil armer Menschen liegt in Thüringen über dem Bundesdurchschnitt. Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband stieg er im vergangenen Jahr von 16,4 auf 17,0 Prozent. Bundesweit galten im vergangenen Jahr 15,9 Prozent der Menschen als arm. Sozialministerin Heike Werner (Linke) will heute in Erfurt darüber informieren, wie Land und Kommunen der Armut begegnen können. Das Land setzt Geld aus Brüssel ein, um Landkreise und kreisfreie Städte bei ihren Strategien gegen Armut zu unterstützen.

Außerdem wird Umweltstaatssekretär Olaf Möller über eine geplante Klage des Landes gegen eine Treuhand-Nachfolgegesellschaft berichten. Es geht dabei um Verträge aus den 1990er Jahren, die die Zuständigkeit für die Sanierung von Umweltschäden aus DDR-Zeit regeln. Das Land streitet seit Jahren für eine Beteiligung des Bundes an den Millionenkosten. Konkret will das Land gegen die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beim Verwaltungsgericht Köln klagen. Ziel sei die Aufnahme von Verhandlungen zur Finanzierung ökologischer Altlasten, erklärte die Staatskanzlei.