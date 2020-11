Erfurt

Adams: Bei Impf-Rangfolge auch an Justizvollzug denken

25.11.2020, 05:51 Uhr | dpa

Dirk Adams, Justizminister in Thüringen, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In der Diskussion darüber, welche Gruppen zuerst einen Corona-Impfstoff erhalten sollten, hat Thüringens Justizminister Dirk Adams auch auf Gefängnismitarbeiter verwiesen. "Wichtig ist den Justizvollzug nicht zu vergessen, wenn wir über Impfpriorisierung sprechen", sagte der Grünen-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Zusammen mit dem ebenfalls von den Grünen mitregierten Hamburg wolle Thüringen das Anliegen bei der bevorstehenden Herbstkonferenz der Justizminister (26. und 27 November) aufs Tableau bringen.

"Wenn wir über Impfungen reden, wird ganz viel von Krankenhauspersonal gesprochen, von Pflegern, der Polizei oder auch der Feuerwehr", sagte Adams. Auch Risikogruppen seien zu berücksichtigen, aber auch der Justizvollzug sei wichtig. Allein in Thüringen gehe es dabei um fast 1000 Mitarbeiter. "Auch die müssen in ihrer Arbeit dicht an Menschen dran."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits Mitte November zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Debatte über die erwartete Corona-Impfung aufgerufen. Denn in der ersten Zeit nach einer Zulassung werde es noch nicht ausreichend Impfstoff geben. Ethikrat, Impfkommission und Leopoldina hatten dargelegt, zunächst sollten Kranke, Ältere und in zentralen Bereichen beschäftigte Menschen geimpft werden. Am Ende müssen laut Spahn die Behörden vor Ort über eine Impfung entscheiden.