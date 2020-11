Erfurt

Steuerzahler können Belege jetzt elektronisch einreichen

25.11.2020, 13:02 Uhr | dpa

Steuerzahler in Thüringen können seit Mittwoch Belege digital an die Finanzämter schicken. Dies könnten eingescannte Dokumente wie zum Beispiel Rechnungen sein, teilte das Finanzministerium mit. Voraussetzung sei die Nutzung der Elster-Steuererklärung. Wenn ein Finanzamt bei der Bearbeitung der Steuererklärung bestimmter Belege eingereicht haben will, könnten diese jetzt über das neue Formular "Belegnachreichung zur Steuererklärung" elektronisch übermittelt werden.

Wie weiter ausgeführt wurde, können ausschließlich Dateien im PDF-Format übermittelt werden. Zunächst sei die Übermittlung von bis zu 20 Anhängen mit jeweils bis zu 100 Seiten möglich.