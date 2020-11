Erfurt

Gottesdienstverbot: Kirchen verständigen sich mit Landrat

30.11.2020, 19:19 Uhr | dpa

Die Kirchen und die Kreisverwaltung des Thüringer Corona-Hotspots Hildburghausen sind nach dem abrupten Verbot von Gottesdiensten aufeinander zugegangen. Es habe am Montag Gespräche mit Landrat Thomas Müller (CDU) gegeben, teilten die evangelische und die katholische Kirche mit. Kirchenvertreter hätten ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht, nicht vor der Ausweitung der Anti-Corona-Maßnahmen in Hildburghausen informiert worden zu sein.

Es gebe jedoch Übereinstimmung bei der Bewertung der bedrohlichen Infektionslage im Kreis. "Daher kann die katholische Kirche schweren Herzens mittragen, bis zur Besserung der Lage die Feier von Gottesdiensten auszusetzen", heißt es in einer Mitteilung des bischöflichen Amtes. Bischof Ulrich Neymeyr erklärte danach: "In Hildburghausen ist das Infektionsgeschehen außer Kontrolle. Wir können dort nicht im Gottesdienst das Leben feiern und zugleich Menschen der Gefahr aussetzen, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren."

Tobias Schüfer, Regionalbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, äußerte: "Die Gesprächspartner waren sich darin einig, jetzt alle Bestrebungen darauf zu richten, dass Weihnachten mit Gottesdiensten gefeiert werden kann, ohne dass Menschen dabei in Gefahr kommen." Dazu müssten die Infektionszahlen erkennbar gesenkt werden. "Die Aussetzung von Veranstaltungen und die Zurückhaltung der Gemeinden mit Gottesdiensten in der Adventszeit, insbesondere am zweiten Advent, sollen dazu beitragen."

Einigkeit habe darüber bestanden, dass Gottesdienste sobald als möglich wieder ermöglicht werden sollen, erklärten die Kirchenvertreter. Der Kreis hatte am Wochenende eine neue Corona-Verordnung für den Lockdown erlassen, nach dem auch Gottesdienste nicht möglich sind.