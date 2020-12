Erfurt

Urteil im Prozess um Spatenangriff auf Seniorin erwartet

01.12.2020, 03:45 Uhr | dpa

Nach einer fast tödlichen Attacke mit einem Spaten auf eine Seniorin wird heute (8.45 Uhr) im Prozess um den Angriff vor dem Landgericht Erfurt ein Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 42 Jahre alter Mann, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vorwirft. Er soll im Juni 2019 in das Haus der damals 89 Jahre alten Frau in Erfurt eingedrungen sein, um dort Wertgegenstände zu stehlen. Dabei habe er die Frau mit dem Spaten so schwer attackiert, dass sie fast an den Verletzungen gestorben sei.

Auch andere Einbrüche werden dem Deutschen zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von dreizehneinhalb Jahren. Die Verteidigung plädierte auf eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren für die Wohnungseinbrüche. Vom Vorwurf des versuchten Mordes sei der Angeklagte aber freizusprechen.