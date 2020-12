Erfurt

Neue Thüringer Corona-Verordnung tritt in Kraft

01.12.2020, 03:51 Uhr | dpa

In Thüringen gelten von heute an schärfere Kontaktbeschränkungen und eine erweiterte Maskenpflicht. Das sieht die neue Corona-Verordnung der Landesregierung vor, mit der die bundesweiten Verabredungen im Freistaat umgesetzt werden. Wie das Parlament an künftigen Corona-Entscheidungen beteiligt werden soll, damit beschäftigt sich voraussichtlich das Kabinett. Es will dem Landtag einen Vorschlag unterbreiten.

Fortgesetzt wird im Dezember der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Hotels, Kultur-, Freizeit- und Sportbetrieben. Diese Regelungen gelten vorerst bis 20. Dezember. Ob es Weihnachten und Silvester Lockerungen der Kontaktbeschränkungen im Freistaat und Hotelübernachtungen für Verwandte geben wird, will die Landesregierung noch entscheiden.