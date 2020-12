Erfurt

Frostiges Wochenende in Thüringen

04.12.2020, 09:33 Uhr | dpa

Das Wetter in Thüringen bleibt frostig. Vor allem in Südthüringen ist es am Wochenende kalt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Freitag sagte. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag um die null Grad. Im Thüringer Wald soll es am Wochenende auch vereinzelt schneien. Manchmal zeigt sich am Sonntag auch die Sonne. Am Sonntag wird es dann ein bisschen wärmer, die Höchsttemperaturen in Thüringen liegen dann zwischen zwei und drei Grad. Besonders in den Kammlagen und im Thüringer Wald bleibt es frostig.