Hohe Corona-Zahlen: CDU sieht Fehler im Krisenmanagement

04.12.2020, 15:26 Uhr | dpa

Angesichts der rasanten Zunahme von Corona-Neuinfektionen in Thüringen hat die CDU-Landtagsfraktion das Krisenmanagement der Landesregierung kritisiert. Dieses wirke offensichtlich nicht, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Andreas Bühl am Freitag. In den vergangenen Wochen habe sich in Thüringen eine mehrdimensionale Problemlage entwickelt.

Einerseits habe etwa das Bildungsministerium beim Umgang mit dem Corona-Stufenkonzept für Schulen zögerlich und unklar gehandelt oder sei die neue Corona-Verordnung "miserabel" vermittelt worden. "Und auf der anderen Seite bringt ein nicht zu vernachlässigender Teil der Bevölkerung kein Verständnis für die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen auf", konstatierte Bühl.

Thüringen ist nach Sachsen derzeit das Bundesland mit dem höchsten Sieben-Tages-Wert bei Neuinfektionen. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich nach Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts vom Freitag 3412 Menschen neu mit dem Sars-CoV2-Virus. Das entspricht knapp 160 Fällen je 100 000 Einwohner in diesem Zeitraum.

Am Freitag waren erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 1000 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV2-Virus an einem Tag gemeldet worden. Von Donnerstag zu Freitag wurden 1035 neue Fälle gezählt, wie das Gesundheitsministerium unter Berufung auf RKI-Zahlen mitteilte. Die Zahl der Gestorbenen, die mit dem Virus infiziert waren, erhöhte sich seit Donnerstag um 11 auf jetzt 405.

Wegen des rasanten Anstiegs lud Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Freitag kurzfristig den wissenschaftlichen Beirat, der die Landesregierung in der Corona-Pandemie berät, zu einer Videokonferenz ein. Es gehe darum, die Entwicklung zu bewerten, sagte ein Ministeriumssprecher.